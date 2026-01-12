PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wetschen - Im Zaun gelandet, anschließend geflüchtet ---

Diepholz (ots)

Am Montagmorgen gegen 05:15 Uhr ist in der Kampstraße, Höhe Hausnummer 6, in Wetschen ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und in einem Zaun gelandet. Das Fahrzeug ist vermutlich aus dem Heckenweg gekommen und aufgrund der Straßenglätte von der Straße abgekommen. Der Pkw durchbrach einen Zaun. Der Verursacher entfernte sich danach von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei dem Verursacher um einen dunklen SUV (BMW od. Volvo) mit Kennzeichen aus DH handeln. Hinweise nimmt die Polizeistation Rehden Tel. 05446 / 902100 oder die Polizeistation Wagenfeld, Tel. 05444 / 980100, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

