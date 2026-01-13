Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Fahrer beschädigt mehrere Pkw und flüchtet ---

Diepholz (ots)

Ein Zeuge beobachtete in der Nacht zu Dienstag gegen 01.00 Uhr, wie ein Pkw im Schützenweg von der Fahrbahn geriet und mehrere geparkte Pkw beschädigte. Anschließend flüchteten zwei weibliche Mitfahrerinnen aus dem Pkw und anschließend auch der Fahrer.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Pkw die Stuhrer Landstraße und folgte nicht dem Kurvenverlauf, sondern fuhr geradeaus in den Schützenweg. Hierbei geriet er von der Straße, beschädigte eine Hecke, einen Holzunterstand und stieß gegen zwei geparkte Pkw. Anschließend drehte sich der Pkw auf der glatten Straße und prallte gegen zwei weitere geparkte Fahrzeuge.

Nach der Kollision verließen zunächst zwei Mitfahrerinnen den Pkw und flüchteten. Der Zeuge sprach kurz mit dem Fahrer, der nachdem er von der Polizei hörte, ebenfalls zu Fuß flüchtete. Eine Suche nach den Flüchtigen, auch mit Hilfe einer Drohne der Feuerwehr, bleib erfolglos.

Den verunfallten Pkw stellte die Polizei sicher. Über den Fahrzeughalter muss jetzt der Unfallfahrer ermittelt werden. Die beschädigten vier Pkw konnten zunächst im Schützenweg verbleiben. Der gesamte Schaden beträgt mindestens 40000 Euro. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Stuhr, Tel. 0421 / 4270790, zu melden.

