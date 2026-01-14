Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++ Schwerer Verkehrsunfall in Rehden ++

Diepholz (ots)

Am heutigen Nachmittag, um 15:02 Uhr, ereignet sich auf der B214 in Rehden ein schwerer Verkehrsunfall. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befährt ein 44-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Vechta mit seinem Fahrzeug die B214 aus Richtung Barver kommend in Richtung Rehden. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt er auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit dem Fahrzeug einer 54-jährigen Frau aus Diepholz, welche die B214 in Richtung Barver befährt. Die 54-jährige Frau wird durch den Aufprall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr befreit. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden. Der 44-jährige erleidet durch den Verkehrsunfall schwere Verletzungen und wird mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die 54-jährige Frau wird mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehren Barver und Rehden waren im Einsatz. Die B214 ist für die Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell