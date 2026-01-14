PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++ mehrere Einbrüche in Arztpraxen in Stuhr, versuchter Einbruch in Friseursalon in Stuhr ++

Diepholz (ots)

versuchter Einbruch in Arztpraxis in Stuhr

In der Zeit von Montagmorgen bis Dienstagmorgen kommt es in Stuhr, Bahnhofstraße, zu einem Einbruch in eine Arztpraxis. Aus bislang unbekannten Umständen gelingt es nicht, in die Räumlichkeiten einzudringen. Es entsteht geringer Sachschaden an der Schließvorrichtung.

Einbruch in Arztpraxis in Stuhr

Vom 08.01.2026 bis zum 13.01.2026 ereignete sich in Stuhr, Bahnhofstraße, ein weiterer Einbruch in eine Arztpraxis. Es gelingt den Tätern in das Objekt vorzudringen. Es wird u.a. ein PKW-Schlüssel und der dazugehörige PKW entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro.

versuchter Einbruch in Friseursalon in Stuhr

In der Zeit von Samstagmittag bis Dienstagmorgen kommt es in Stuhr, Syker Straße, zu einem versuchten Einbruch in einen Friseursalon. Hier gelingt es den Tätern nicht in das Objekt zu kommen. Es entsteht am Türschloss ein Schaden von ca. 100 Euro.

Zu allen o.g. Ereignissen nimmt die Polizei in Weyhe sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0421-80660 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sabrina Büntemeyer
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

