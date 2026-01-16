Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++ Einbruch in Firma in Twistringen, Verkehrsunfall in Asendorf ++

Diepholz (ots)

Einbruch in Firma in Twistringen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kommt es in Twistringen, Industriestraße, zu einem Einbruch in eine Firma. Durch die Täter werden mehrere Fenster und Türen aufgehebelt. In einem Raum wird ein Tresor aus dem Schrank entfernt und geöffnet. Die Höhe des Diebesguts kann aktuell noch nicht benannt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter der Telefonnummer: 04242-9690 entgegen.

Verkehrsunfall in Asendorf

Am Donnerstag, um 12:20 Uhr, kommt es in Asendorf, an der Kreuzung Hannoversche Straße (B6)/ Bücker Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Frau möchte mit ihrem PKW aus Richtung Bücker Straße kommend die B6 überqueren. Hierbei übersieht sie den von links kommenden 39-jährigen Mann mit seinem PKW. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide beteiligten Personen werden leicht verletzt.

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang ihren besonderen Dank der Firma Schesselmann aussprechen, die bei der Räumung und der Reinigung der Fahrbahn unterstützt haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell