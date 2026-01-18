POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 18.01.2026
Diepholz (ots)
Stuhr-Brinkum - Einbruchdiebstahl aus Rohbau
In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Rohbau im Kieselweg in Stuhr und entwenden u.a. diverses Werkzeug. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Weyhe (0421-80660) entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05441 / 971-0
Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell