POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 18.01.2026

Diepholz (ots) - Einbruch in Firma in Twistringen In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kommt es in Twistringen, Industriestraße, zu einem Einbruch in eine Firma. Durch die Täter werden mehrere Fenster und Türen aufgehebelt. In einem Raum wird ein Tresor aus dem Schrank entfernt und geöffnet. Die Höhe des Diebesguts kann aktuell noch nicht benannt werden. ...

