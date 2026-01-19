Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Pkw-Fahrer schläft ein ---

Diepholz (ots)

In der Nacht zu Montag gegen 04.15 Uhr war ein Pkw in der Nienburger Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Verkehrszeichen geprallt.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei erklärte der 25-jährige Fahrer, er sei auf dem Weg nach Heiligenfelde gewesen und war wohl in Höhe des Hinrich-Hanno-Platzes eingeschlafen. Erst als das Fahrzeug in Höhe der Waldstraße mit den Verkehrszeichen kollidierte, sei er wieder wach geworden. Der Fahrer blieb unverletzt, musste aber seinen Führerschein abgeben. Am Pkw und an mehreren Verkehrszeichen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

