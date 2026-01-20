Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Rehden - Werkzeuge und Diesel entwendet ---

Diepholz (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Unbekannte auf eine Baustelle in der Straße In den Bergen vorgedrungen und haben Werkzeuge und Diesel entwendet. Der oder die Täter durchtrennten den Zaun, um auf das Baustellegelände (Bolzplatz) zu gelangen. Dort wurden ein Container und ein Bauwagen aufgebrochen und diverse Werkzeuge entwendet. An einer mobilen Tankstelle zapften sie noch gut 1000 Liter Diesel ab. Der gesamte Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell