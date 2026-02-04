Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall auf der B3

Karlsruhe (ots)

Ein schwerverletzter Motorrad-Fahrer war am Dienstagabend die Folge eines Verkehrsunfalls mit einem Pkw.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 57-jährige Frau mit ihrem Pkw gegen 22:50 Uhr auf der Bundesstraße 3 von Ettlingen kommend in Richtung Neumalsch. Hierbei soll sie trotz eingeschränkter Sichtverhältnisse mehrere Fahrzeuge überholt haben. Auf Höhe Bruchhausen übersah sie offenbar einen 27-jährigen entgegenkommenden Motorradfahrer, woraufhin die beiden Fahrzeuge seitlich kollidierten. In der Folge kam der Motorradfahrer rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in einen angrenzenden Grünstreifen.

Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb die Pkw-Fahrerin unverletzt.

Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen war der Streckenabschnitt für etwa zwei Stunden bis 00:50 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ogulcan Bozkurt - Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell