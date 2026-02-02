Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 31-Jähriger nach mutmaßlicher Bedrohung mit Messer in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 31-jähriger Mann soll am Freitagabend in der Karlsruher Innenstadt zwei Männer im Alter von 35 und 32 Jahren mit einem Messer bedroht haben. Der Tatverdächtige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war der Beschuldigte gegen 18:20 Uhr im Bereich der Adlerstraße unterwegs, wo er mehrere Passanten in aggressiver Stimmung angesprochen haben soll. Im weiteren Verlauf soll sich der Mann in ein Ladengeschäft begeben und dort mit den späteren Geschädigten in verbalen Streit geraten sein. Hierbei zog der Aggressor offenbar ein Messer und bedrohte die beiden Männer. Den Geschädigten gelang es zwar zunächst, den Angreifer zu entwaffnen und ihn aus dem Geschäft zu drängen. Hierauf soll sich der Mann jedoch zu seiner unweit abgestellten Tasche begeben, aus dieser ein weiteres Messer entnommen und sich mit dem Messer erneut in bedrohlicher Weise den beiden Geschädigten genähert haben. Beim Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzungen lies der Beschuldigte von den Männern ab und warf das Messer zwischen mehrere Mülltonnen.

Die eingesetzten Beamten nahmen den 31-Jährigen anschließend vorläufig fest.

Der Tatverdächtige wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe einem Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der Haftbefehl gegen den Beschuldigten erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell