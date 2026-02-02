Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 34-jähriger mutmaßlicher Drogendealer in Haft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nachdem in einem gesonderten Ermittlungsverfahren Hinweise auf einen mutmaßlichen Drogendealer gewonnen werden konnten, nahmen Polizeibeamte den mit Haftbefehl gesuchten Mann am Freitagmittag an seiner Wohnanschrift in Karlsruhe vorläufig fest.

Im Rahmen der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten Polizisten etwa 1,5 Kilogramm Amphetamin und kleinere Mengen weiterer illegaler Betäubungsmittel sicher. Zudem beschlagnahmten sie weitere mutmaßliche Beweismittel, unter anderem Verpackungsmaterialien und ein hochwertiges E-Bike. Ein zum Zeitpunkt der Durchsuchung in der Wohnung befindlicher 37-Jähriger wurde zunächst ebenfalls vorläufig festgenommen. In wie weit dieser Beschuldigte in Tatzusammenhang steht, bedarf weiterer Ermittlungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der 34-jährige Deutsche am Samstag einem Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der dem Beschuldigten den bereits erlassenen Haftbefehl wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eröffnete und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der Kriminalpolizei dauern an.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell