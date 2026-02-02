Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Dettenheim - Einbruch in Einfamilienhaus in Rußheim

Karlsruhe (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter am vergangenen Freitag zwischen 18:15 Uhr und 21:15 Uhr offenbar gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Pfinzstraße in Rußheim.

Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Einbrecher in das Innere des Wohnhauses und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Ob sie dabei fündig wurden, wird derzeit noch ermittelt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

