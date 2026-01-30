Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Bretten wurde eine 58-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst und beim Sturz auf die Straße schwer verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 61-Jährige Fahrer eines Pkw Ford gegen 15:10 Uhr auf dem St.-Johannes-Weg. Als er nach links in die Straße Im Brückle abbog, betrat die 58-jährige Frau vom Gehweg aus unvermittelt und offenbar ohne auf den Verkehr zu achten die Straße. Obwohl der Pkw-Lenker nach aktueller Sachlage mit geringer Geschwindigkeit gefahren sein soll und wohl sofort bremste, prallte die Frau gegen die Fahrzeugfront. Aufgrund der Kollision stürzte die Fußgängerin auf die Straße und erlitt hierdurch schwere Verletzungen im Bereich des Kopfes.

Ein alarmierter Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

