Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Einbruch in Einfamilienhaus in Bretten

Karlsruhe (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 16:45 Uhr und 19:15 Uhr offenbar gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Max-von-Laue-Straße in Bretten.

Über die Terrassentür gelangten die Einbrecher in das Innere des Wohnhauses und durchsuchten die Räumlichkeiten. Auf ihrem Beutezug nahmen sie offenbar Bargeld an sich. Die genaue Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Silke Gehrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell