POL-KA: (KA) Bretten - Seniorin verliert Kontrolle über ihr Fahrzeug und verursacht Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Melanchthonstraße in Bretten.

Eine 81-jährige Autofahrerin fuhr gegen 15:45 Uhr von der Bahnhofstraße in Richtung Kreisverkehr zur Melanchthonstraße in Richtung Altstadt. Nach derzeitigen Kenntnissen verlor die Seniorin offenbar unmittelbar am Kreisverkehr die Kontrolle über ihren Mercedes-Benz und kollidierte zunächst seitlich mit dem Heck eines vor ihr fahrenden Opel Corsa. Im weiteren Verlauf fuhr die 81-Jährige auf den angrenzenden Gehweg und gefährdete dort eine 57-jährige Fußgängerin, die einem Zusammenstoß jedoch glücklicherweise ausweichen konnte. Auf ihrer weiteren Fahrt auf einer Strecke von rund 40 Metern über den Gehweg, stieß die ältere Dame gegen ein geparktes Auto, ein Hauseck, eine Straßenlaterne und kam erst an einem Geländer vor einer Bäckerei mit ihrem Pkw zum Stillstand.

Bei dem Unfallgeschehen wurde nach aktuellen Erkenntnissen niemand verletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro.

Der Mercedes-Benz war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Seniorin wurde von der Polizei nach Hause gefahren.

