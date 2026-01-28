Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Ladendieb widersetzt sich Festnahme und verletzt Beamte

Karlsruhe (ots)

Bei der Festnahme eines renitenten Ladendiebs sind am Dienstagnachmittag in Bruchsal zwei Polizeibeamte verletzt worden. Aufgrund der erlittenen Verletzungen konnten diese ihren Dienst nicht mehr fortsetzen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurden die Beamten gegen 15 Uhr zu einem Fachmarkt im Gewerbegebiet Wendelrot gerufen, um die Personalien eines Ladendiebes festzustellen. Während der körperlichen Durchsuchung nach vermeintlichem Diebesgut attackierte der 33-Jährige die Polizeibeamten offenbar unvermittelt mit Schlägen. Der Festnahme widersetzte er sich anschließend derart, dass es erst mit weiteren hinzugerufenen Beamten gelang, dem Beschuldigten Handschließen anzulegen und ihn auf ein Polizeirevier zu bringen.

Den 33-Jährigen erwartet nun eine Anzeige unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Diebstahls.

Julian Scharer, Pressestelle

