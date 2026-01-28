PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Ladendieb widersetzt sich Festnahme und verletzt Beamte

Karlsruhe (ots)

Bei der Festnahme eines renitenten Ladendiebs sind am Dienstagnachmittag in Bruchsal zwei Polizeibeamte verletzt worden. Aufgrund der erlittenen Verletzungen konnten diese ihren Dienst nicht mehr fortsetzen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurden die Beamten gegen 15 Uhr zu einem Fachmarkt im Gewerbegebiet Wendelrot gerufen, um die Personalien eines Ladendiebes festzustellen. Während der körperlichen Durchsuchung nach vermeintlichem Diebesgut attackierte der 33-Jährige die Polizeibeamten offenbar unvermittelt mit Schlägen. Der Festnahme widersetzte er sich anschließend derart, dass es erst mit weiteren hinzugerufenen Beamten gelang, dem Beschuldigten Handschließen anzulegen und ihn auf ein Polizeirevier zu bringen.

Den 33-Jährigen erwartet nun eine Anzeige unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Diebstahls.

Julian Scharer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 11:25

    POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Schwerer Verkehrsunfall auf L 552 - Polizei sucht nach Zeugen

    Karlsruhe (ots) - Am Dienstagabend ereignete sich auf der Landesstraße 552 zwischen Zeutern und Odenheim ein schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Mini-Cooper gegen 18:20 Uhr aus Richtung Zeutern nach Odenheim. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er zwischen den beiden Ortschaften in den ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 11:24

    POL-KA: (KA) Kürnbach - Zeugen nach Diebstahl einer Baggerschere auf Baustelle gesucht

    Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitagabend den 23.01.2026 und Dienstagmorgen den 27.01.2026 auf einer Baustelle in der Leiterstraße eine sogenannte Betonschere, die an einem Bagger angebracht war. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Diebe Zutritt zum umzäunten Baustellengelände einer ehemaligen Musikschule im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren