POL-KA: (KA) Östringen - Unbekannte beschädigen Statuen auf Friedhof - Polizei sucht nach Zeugen
Karlsruhe (ots)
Bislang unbekannte Täter demontierten und entfernten mutmaßlich in der Nacht auf Samstag Statuen von mehreren Gräbern eines Friedhofes.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand rissen die Unbekannten offenbar mit technischen Hilfsmitteln drei Statuen gewaltsam aus ihrer Verankerung und ließen sie im mittleren Teil des Friedhofes in der Siegfriedstraße in Odenheim zurück.
Der Polizeiposten Östringen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 07253 8026-0 mit dem Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung zu setzen.
