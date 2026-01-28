Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kürnbach - Zeugen nach Diebstahl einer Baggerschere auf Baustelle gesucht

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitagabend den 23.01.2026 und Dienstagmorgen den 27.01.2026 auf einer Baustelle in der Leiterstraße eine sogenannte Betonschere, die an einem Bagger angebracht war.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Diebe Zutritt zum umzäunten Baustellengelände einer ehemaligen Musikschule im Ortskern von Kürnbach. Anschließend drangen sie in das Führerhaus eines Baggers ein und fuhren diesen offenbar an den Rand der Baustelle. Dort wurde die etwa 2,7 Tonnen schwere Betonschere abgekoppelt und entwendet. Aufgrund der Maße und des Gewichts des Arbeitsgeräts muss davon ausgegangen werden, dass die Täter zum Abtransport des Diebesguts ein geeignetes großes Fahrzeug benutzten. Möglicherweise war dies zumindest zeitweise im Bereich der Bushaltestelle "Kürnbach Ober-Tor-Platz" abgestellt.

Die Höhe des Diebstahlschadens beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich der Baustelle verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bretten unter der Telefonnummer 07252 50460 in Verbindung zu setzen.

