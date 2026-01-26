PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Zeugenaufruf nach mutmaßlicher Sprengung eines Zigarettenautomaten in Karlsbad

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter zerstörten in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Zigarettenautomaten in Karlsbad-Auerbach.

Ein Anwohner meldete der Polizei gegen 03:30 Uhr einen lauten Knall in der Hailerstraße und beschrieb drei Tatverdächtige, die wohl in Richtung Karlsbad-Langensteinbach zu Fuß flüchteten. Ersten Erkenntnissen zufolge sprengten die Täter den Zigarettenautomaten auf bislang unbekannte Weise.

Zwei der mutmaßlichen Täter waren etwa 170 cm groß. Der dritte Tatverdächtige wird auf eine Körpergröße von etwa 185 cm geschätzt. Alle drei trugen schwarze Kleidung und wohl eine Gesichtsvermummung. Des Weiteren sollen die Flüchtenden offenbar Rücksäcke mit sich geführt haben.

Die alarmierte Polizei stellte vor Ort einen beschädigten und offenstehenden Automaten fest. Die Unbekannten ließen einen Teil der Zigarettenschachteln und des Münzgeldes am Tatort zurück. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führte bislang nicht zur Feststellung von Tatverdächtigen.

Die Höhe des entstandenen Diebstahls- und Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Wer in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Auerbach und der Hailerstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

