POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannte beschädigen mehrere Neuwagen - Polizei sucht nach Zeugen
Karlsruhe (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten bislang unbekannte Täter mindestens 17 auf einem Autohaus-Parkplatz geparkte Neuwagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Ein Mitarbeiter des Autohauses in der Donauschwabenstraße bemerkte am Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr, dass in der Nacht gleich mehrere Fahrzeuge mittels Sprühfarbe an unterschiedlichen Karosserieteilen beschädigt wurden. Am Vorabend gegen 18:00 Uhr waren die Fahrzeuge noch unbeschädigt.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.
Der Polizeiposten Karlsruhe-Neureut hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 0721 96718-0 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.
