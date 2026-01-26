Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannte beschädigen mehrere Neuwagen - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten bislang unbekannte Täter mindestens 17 auf einem Autohaus-Parkplatz geparkte Neuwagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein Mitarbeiter des Autohauses in der Donauschwabenstraße bemerkte am Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr, dass in der Nacht gleich mehrere Fahrzeuge mittels Sprühfarbe an unterschiedlichen Karosserieteilen beschädigt wurden. Am Vorabend gegen 18:00 Uhr waren die Fahrzeuge noch unbeschädigt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Der Polizeiposten Karlsruhe-Neureut hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 0721 96718-0 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell