PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Verletzte Motorradfahrerin nach Kollision mit Pkw

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 17:45 Uhr in Waldbronn stürzte eine Motorradfahrerin in Folge eines Zusammenstoßes mit einem Pkw zu Boden und erlitt schwere Verletzungen.

Nach derzeitigem Stand befuhr die Motorradfahrerin die Ettlinger Straße in Fahrtrichtung A8. Der ihr entgegenkommende Pkw-Fahrer übersah vermutlich die Motorradfahrerin und bog vor ihr nach links in die Ostendstraße ab. Hierbei kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Ein Rettungswagen transportierte die verletzte Motorradfahrerin in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten in Folge des Zusammenstoßes abgeschleppt werden.

Simon Erhardt

Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 14:23

    POL-KA: (KA)KA-Stadt - Passantin bei Unfall mit Linienbus schwer verletzt

    Karlsruhe (ots) - Ein Unfall mit schweren Folgen für eine Fußgängerin ereignete sich am heutigen Sonntagmorgen am Busbahnhof hinter dem Karlsruher Hauptbahnhof. Nach aktuellem Ermittlungsstand versuchte eine Passantin gegen 09.20 Uhr, die Straße "Hinterm Hauptbahnhof" im Bereich des Warte- und Zustiegsstreifens der Linienbusse zu überqueren. Hierbei wurde sie von ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:10

    POL-KA: POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B35

    Karlsruhe (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 14:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 35 zwischen Huttenheim und Graben-Neudorf ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Pkw-Fahrer sowie seine 40-jährige Beifahrerin tödlich verunglückten. Nach aktuellem Kenntnisstand geriet der aus Richtung Germersheim fahrende 41-jährige Ford-Fahrer aus bislang ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 22:56

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - BAB5 - Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen

    Karlsruhe (ots) - Am Freitagnachmittag kam es auf der BAB5 im Bereich Karlsruhe zu einer Kollision zwischen einem Lkw und zwei Pkws. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhren zwei Pkws gegen 16:10 Uhr zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Mitte und Karlsruhe-Durlach hintereinander auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Norden. Der voranfahrende 40-jährige Pkw-Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren