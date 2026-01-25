Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Verletzte Motorradfahrerin nach Kollision mit Pkw

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 17:45 Uhr in Waldbronn stürzte eine Motorradfahrerin in Folge eines Zusammenstoßes mit einem Pkw zu Boden und erlitt schwere Verletzungen.

Nach derzeitigem Stand befuhr die Motorradfahrerin die Ettlinger Straße in Fahrtrichtung A8. Der ihr entgegenkommende Pkw-Fahrer übersah vermutlich die Motorradfahrerin und bog vor ihr nach links in die Ostendstraße ab. Hierbei kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Ein Rettungswagen transportierte die verletzte Motorradfahrerin in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten in Folge des Zusammenstoßes abgeschleppt werden.

Simon Erhardt

Führungs- und Lagezentrum

