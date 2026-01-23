Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - BAB5 - Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen

Karlsruhe (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf der BAB5 im Bereich Karlsruhe zu einer Kollision zwischen einem Lkw und zwei Pkws.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhren zwei Pkws gegen 16:10 Uhr zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Mitte und Karlsruhe-Durlach hintereinander auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Norden. Der voranfahrende 40-jährige Pkw-Fahrer bremste sein Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand ab. Der dahinterfahrende 50-jährige Pkw-Fahrer erkannte dies rechtzeitig und bremste ebenfalls seinen Pkw bis zum Stillstand ab. Der darauffolgende 37-jährige Lkw-Fahrer erkannte die Verkehrssituation zu spät und kam trotz eingeleiteter Bremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Er kollidierte mit dem stehenden Pkw des 50-jährigen Fahrers und schob diesen auf den davorstehenden Pkw auf.

Alle Fahrzeug-Insassen blieben unverletzt.

Der linke und mittlere Fahrstreifen mussten zur Unfallaufnahme und Reinigung von auslaufenden Betriebsstoffen bis etwa 19:30 Uhr gesperrt werden. Hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A5, sowie auf der Überleitung von der A8 auf die A5 in Fahrrichtung Nord.

Es entstand insgesamt ein Schaden von etwa 35.000 Euro.

Cora Maier, Führungs- und Lagezentrum

