Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee-Spöck - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstag, 19:25 Uhr und Freitag, 02:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in Spöck ein.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drangen die Einbrecher auf bislang unbekannter Weise in das Wohnhaus im Pappelweg ein und durchwühlten mehrere Zimmer.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens ist derzeitig Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Paul Baumgärtner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell