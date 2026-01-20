Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall auf der A5 - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am Montagnachmittag kollidierten auf der Bundesautobahn 5 in Richtung Basel auf Höhe der Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte gleich mehrere Fahrzeuge miteinander.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr eine 32-jährige KIA-Fahrerin gegen 16:10 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen der A5 in südliche Richtung. Hier nahm sie eigenen Angaben zufolge etwas, von rechts kommend, wahr. In Folge dessen führte die 32-Jährige eine Gefahrenbremsung bis zum Stillstand ihres Autos durch.

Der 25-jährige Fahrer eines VW konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand abbremsen und kollidierte mit dem KIA. Im weiteren Verlauf fuhr ein 34-Jähriger Mercedes-Benz-Fahrer auf den VW auf.

Der 34-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach jetzigem Kenntnisstand wird der Gesamtschaden auf über 50.000 Euro geschätzt.

Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten auf den drei linken Fahrstreifen dauerten bis etwa 18:15 Uhr an. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Zeugen, die durch die Fahrweise der Beschuldigten gefährdet wurden oder Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter 0721 94484-0 bei der Verkehrspolizei Karlsruhe zu melden.

