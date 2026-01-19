Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Gefährliche Körperverletzung mit Reizgas - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Sonntag verletzte ein bislang unbekannter Täter mehrere Personen mit Reizgas und flüchtete anschließend. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verließ der mutmaßliche Täter gegen 23:40 Uhr eine Feier in Malsch-Völkersbach, die in einer Halle in der Schwarzwaldhochstraße stattfand. Auf dem Weg zu seinem Auto lief er an der späteren 18-jährigen Geschädigten vorbei und beleidigte sie wohl unvermittelt.

Als ihr 19-jähriger Begleiter in die Situation eingriff, soll der Unbekannte offenbar eine Reizgaspistole herausgeholt und damit Reizgas versprüht haben.

Hierbei erlitten insgesamt fünf Personen leichte Verletzungen, die später von Rettungskräften behandelt wurden.

Nach der Tat flüchtete der Täter mit einem Pkw in Richtung Schöllbronn. Bei dem Fahrzeug soll es sich wohl um einen VW-Golf mit Bruchsaler Zulassung handeln.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 18 Jahre alt - etwa 170-175 cm groß - trug eine blaue Wollmütze

Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der 07243 32000 beim Polizeirevier Ettlingen zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

