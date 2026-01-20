Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Zeugenaufruf nach erneutem Telefonbetrug - Schaden in fünfstelliger Höhe

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Betrüger erbeuteten am Montagmittag eine fünfstellige Summe bei einer 76-jährigen Frau aus Bruchhausen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen erhielt die Geschädigte gegen 14:00 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten des Polizeireviers Ettlingen. Im Gesprächsverlauf teilte er ihr mit, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine Inhaftierung der Tochter zu verhindern solle die 76-Jährige eine Kaution in Höhe von 120.000 Euro zahlen.

Schließlich hielt das Opfer Bargeld in fünfstelliger Höhe bereit und übergab es gegen 16:00 Uhr einem ihr unbekannten Mann. Das in einer Stofftasche verstaute Geld nahm der Täter vor dem Anwesen der Geschädigten im Felchenweg entgegen.

Er war wohl zu Fuß unterwegs und kam aus Richtung des Aalwegs. Nach der Geldübergabe entfernte er sich in Richtung Badstraße.

Den Mann beschrieb die 76-Jährige wie folgt:

- männlich - helle Hautfarbe - circa 30 Jahre alt - etwa 165 cm groß - schlanke Figur - schwarze, mittellange Haare - trug eine schwarze Stoffhose, schwarze Schuhe und einen schwarzen Mantel

Der Mann am Telefon soll eine rauchige Stimme gehabt und gebrochen Deutsch gesprochen haben.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter 0721 666 5555 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell