POL-KA: (KA) Stadt- und Landkreis Karlsruhe - Sicher durch die närrischen Tage - Polizei gibt Tipps für die Faschingszeit

Karlsruhe

Mit zahlreichen Prunksitzungen, Faschingsveranstaltungen und Umzügen erreicht die "fünfte Jahreszeit" bald ihren Höhepunkt. Die Polizei informiert aus diesem Anlass erneut über wichtige Aspekte der Verkehrsunfall- und Kriminalprävention, damit alle sicher durch die Faschingszeit kommen.

Wo viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen und Alkohol konsumiert wird, steigt erfahrungsgemäß das Risiko für Konflikte, Unfälle und Straftaten deutlich. Mit Aufmerksamkeit und gegenseitiger Rücksichtnahme kann jedoch jeder dazu beitragen, dass die Feierlichkeiten friedlich verlaufen.

Konflikte vermeiden - Gewalt und Belästigungen keine Chance geben:

Übermäßiger Alkoholkonsum enthemmt und senkt die Aggressionsschwelle. Bereits geringfügige Anlässe können dann schnell eskalieren. Wenn es die Situation zulässt, verhalten Sie sich deeskalierend. Wer sich bedroht oder belästigt fühlt, sollte gezielt andere Personen ansprechen und lautstark um Hilfe bitten. Wenden Sie sich an das Sicherheitspersonal oder wählen Sie im Ernstfall den Notruf unter 110. Achten Sie aufeinander und zeigen Sie Zivilcourage, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Hinweise zum richtigen Verhalten finden Sie unter www.aktion-tu-was.de.

Schutz vor K.-O.-Tropfen:

Lassen Sie Getränke nicht unbeaufsichtigt und nehmen Sie keine offenen Getränke von Unbekannten an. Bestellen Sie Getränke selbst und behalten Sie diese im Blick. Hatten Sie Ihr Getränk dennoch länger nicht im Blick, sollten Sie dies im Zweifelsfall nicht mehr trinken. Sind Sie in einer Gruppe unterwegs, dann passen Sie aufeinander auf! K.-O.-Tropfen sind geruchs- und farblos und können bereits nach kurzer Zeit zu starken gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Betroffene sollten umgehend medizinische Hilfe in Anspruch nehmen und die Polizei informieren.

Taschen- und Gelegenheitsdiebe feiern mit:

Im dichten Gedränge haben Diebe leichtes Spiel. Tragen Sie Ihre Wertgegenstände wie Geldbörse, Schlüssel und Smartphone eng am Körper in verschlossenen Innentaschen. Deponieren Sie keine Wertsachen in Jacken an der Garderobe oder im Auto.

Rufen Sie bei Verlust von Zahlungskarten sofort den Sperr-Notruf 116 116 an. Für die Sperrung Ihrer Karten im elektronischen Lastschriftverfahren mit Unterschrift (KUNO-Sperrung) ist eine Meldung bei der Polizei nötig. Weitere Informationen zum Thema Taschendiebstahl finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Wer fährt, trinkt nicht - wer trinkt, fährt nicht!

Bereits geringe Mengen Alkohol können die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen. Dies gilt für Autos, Motorräder, Fahrräder und ausdrücklich auch für E-Scooter. Planen Sie Ihren Heimweg frühzeitig und nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel, Taxis oder bestimmen Sie eine nüchtern bleibende Fahrerin oder einen nüchtern bleibenden Fahrer. Die Polizei weist darauf hin, dass bei alkoholbedingten Fahrten mit konsequenten Kontrollen sowie empfindlichen straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen ist.

Informationen zum Thema Alkohol und Drogen im Straßenverkehr finden Sie auf www.gib-acht-im-verkehr.de.

Für Rückfragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Referats Prävention beim Polizeipräsidium Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 / 666-1201 zur Verfügung. Weiterführende Tipps zum sicheren Feiern finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Das Referat Prävention wünscht allen Närrinnen und Narren eine fröhliche und sichere Faschingszeit!

