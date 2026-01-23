Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 33-Jähriger nach mutmaßlichem räuberischem Diebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Haft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 33-jähriger Mann soll am Mittwochabend mehrere Parfums in einer Drogerie entwendet und anschließend erheblichen Widerstand geleistet haben. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befand sich der Täter gegen 18:20 Uhr in einer Drogerie in der Kaiserstraße und soll dort mehrere Parfums aus einem Regal entwendet haben. Beim Verlassen des Geschäfts hinderten Zeugen ihn an der Flucht und hielten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Hierbei soll sich der 33-Jährige mit Leibeskräften gewehrt und nach einem mitgeführten Messer an seinem Hosenbund gegriffen haben.

Dies konnte durch einen der Zeugen verhindert werden.

Bei Eintreffen der Streifenbesatzungen soll der Mann fortwährend Widerstand geleistet, Beleidigungen und Bedrohungen ausgesprochen sowie versucht haben, die eingesetzten Beamten zu treten.

Die Zeugen und Polizeibeamten blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Der Täter erlitt im Rahmen der Maßnahmen leichte Verletzungen im Gesicht.

Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt, der Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten anordnete.

