POL-KA: POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B35

Am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 35 zwischen Huttenheim und Graben-Neudorf ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Pkw-Fahrer sowie seine 40-jährige Beifahrerin tödlich verunglückten.

Nach aktuellem Kenntnisstand geriet der aus Richtung Germersheim fahrende 41-jährige Ford-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mazda. Der Fahrer und die Beifahrerin des Fords verstarben infolge ihrer schweren Verletzungen noch an der Unfallörtlichkeit. Der 35-jährige Mazda-Fahrer sowie sein 39-jähriger Beifahrer erlitten schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen und mussten mit zwei Rettungshubschraubern in zwei Krankenhäuser transportiert werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Reinigungsarbeiten sperrten die Polizeibeamten die B35 im betroffenen Bereich bis etwa 20:15 Uhr. Die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot ebenfalls im Einsatz. An beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 24.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

