PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)KA-Stadt - Passantin bei Unfall mit Linienbus schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein Unfall mit schweren Folgen für eine Fußgängerin ereignete sich am heutigen Sonntagmorgen am Busbahnhof hinter dem Karlsruher Hauptbahnhof. Nach aktuellem Ermittlungsstand versuchte eine Passantin gegen 09.20 Uhr, die Straße "Hinterm Hauptbahnhof" im Bereich des Warte- und Zustiegsstreifens der Linienbusse zu überqueren. Hierbei wurde sie von einem einfahrenden bzw. in der Halteposition aufschließenden Linienbus, der von einem 54-Jährigen gesteuert wurde, erfasst, gegen die Frontscheibe und in der Folge gegen das Heck des davorstehenden Omnibusses gedrückt. Die 38-jährige Fußgängerin erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zu den Unfallumständen und -ursachen wurden durch die Verkehrsunfallaufnahme der Polizei Karlsruhe aufgenommen und dauern an.

Alex Renner / Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:10

    POL-KA: POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B35

    Karlsruhe (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 14:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 35 zwischen Huttenheim und Graben-Neudorf ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Pkw-Fahrer sowie seine 40-jährige Beifahrerin tödlich verunglückten. Nach aktuellem Kenntnisstand geriet der aus Richtung Germersheim fahrende 41-jährige Ford-Fahrer aus bislang ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 22:56

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - BAB5 - Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen

    Karlsruhe (ots) - Am Freitagnachmittag kam es auf der BAB5 im Bereich Karlsruhe zu einer Kollision zwischen einem Lkw und zwei Pkws. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhren zwei Pkws gegen 16:10 Uhr zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Mitte und Karlsruhe-Durlach hintereinander auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Norden. Der voranfahrende 40-jährige Pkw-Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren