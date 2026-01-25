Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)KA-Stadt - Passantin bei Unfall mit Linienbus schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein Unfall mit schweren Folgen für eine Fußgängerin ereignete sich am heutigen Sonntagmorgen am Busbahnhof hinter dem Karlsruher Hauptbahnhof. Nach aktuellem Ermittlungsstand versuchte eine Passantin gegen 09.20 Uhr, die Straße "Hinterm Hauptbahnhof" im Bereich des Warte- und Zustiegsstreifens der Linienbusse zu überqueren. Hierbei wurde sie von einem einfahrenden bzw. in der Halteposition aufschließenden Linienbus, der von einem 54-Jährigen gesteuert wurde, erfasst, gegen die Frontscheibe und in der Folge gegen das Heck des davorstehenden Omnibusses gedrückt. Die 38-jährige Fußgängerin erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zu den Unfallumständen und -ursachen wurden durch die Verkehrsunfallaufnahme der Polizei Karlsruhe aufgenommen und dauern an.

Alex Renner / Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell