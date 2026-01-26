PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Dettenheim - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täter am vergangenen Samstag zwischen 15:30 Uhr und 24:00 Uhr offenbar gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Bachstraße in Liedolsheim.

Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Einbrecher in das Innere des Wohnhauses und durchsuchten die Räumlichkeiten. Auf ihrem Beutezug nahmen sie offenbar diversen Schmuck und Bargeld an sich.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Silke Gehrig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 10:02

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlicher Einbrecher vorläufig festgenommen

    Karlsruhe (ots) - Nachdem ein 36-jähriger Geschädigter auf einer Verkaufsplattform mehrere zuvor aus seinem Keller entwendete Werkzeuge wiederfand, nahmen Polizeibeamte den Beschuldigten am Sonntagmittag vorläufig fest. Der 36-Jährige erkannte am Sonntagmittag anhand in einer Verkaufsanzeige eingestellten Bilder gleich mehrere seiner zuvor entwendeten Werkzeuge ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 23:14

    POL-KA: (KA) Waldbronn - Verletzte Motorradfahrerin nach Kollision mit Pkw

    Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 17:45 Uhr in Waldbronn stürzte eine Motorradfahrerin in Folge eines Zusammenstoßes mit einem Pkw zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Nach derzeitigem Stand befuhr die Motorradfahrerin die Ettlinger Straße in Fahrtrichtung A8. Der ihr entgegenkommende Pkw-Fahrer übersah vermutlich die ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 14:23

    POL-KA: (KA)KA-Stadt - Passantin bei Unfall mit Linienbus schwer verletzt

    Karlsruhe (ots) - Ein Unfall mit schweren Folgen für eine Fußgängerin ereignete sich am heutigen Sonntagmorgen am Busbahnhof hinter dem Karlsruher Hauptbahnhof. Nach aktuellem Ermittlungsstand versuchte eine Passantin gegen 09.20 Uhr, die Straße "Hinterm Hauptbahnhof" im Bereich des Warte- und Zustiegsstreifens der Linienbusse zu überqueren. Hierbei wurde sie von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren