Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Dettenheim - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täter am vergangenen Samstag zwischen 15:30 Uhr und 24:00 Uhr offenbar gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Bachstraße in Liedolsheim.

Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Einbrecher in das Innere des Wohnhauses und durchsuchten die Räumlichkeiten. Auf ihrem Beutezug nahmen sie offenbar diversen Schmuck und Bargeld an sich.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Silke Gehrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell