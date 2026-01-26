Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlicher Einbrecher vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots)

Nachdem ein 36-jähriger Geschädigter auf einer Verkaufsplattform mehrere zuvor aus seinem Keller entwendete Werkzeuge wiederfand, nahmen Polizeibeamte den Beschuldigten am Sonntagmittag vorläufig fest.

Der 36-Jährige erkannte am Sonntagmittag anhand in einer Verkaufsanzeige eingestellten Bilder gleich mehrere seiner zuvor entwendeten Werkzeuge wieder. Daraufhin verständigte er umgehend die Polizei.

Unter dem Vorwand eines Scheinkaufes begaben sich zwei in zivil gekleidete Polizeibeamte daraufhin gegen 14:45 Uhr an die Anschrift des 30-jährigen Beschuldigten in der Josef-Schofer-Straße. In diesem Zusammenhang gaben sich die Beamte als solche zu erkennen und erklärten dem 30-Jährigen die vorläufige Festnahme. Hiergegen leistete er zunächst Widerstand und verletzte eine Beamtin leicht am Knie und an der Hand.

Im Zuge der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Polizisten zudem weiteres mutmaßliches Diebesgut sicher.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Besitzverhältnissen der sichergestellten Gegenstände, dauern weiter an.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell