Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Zeugenaufruf nach räuberischer Erpressung

Karlsruhe (ots)

Drei bislang unbekannte Täter überfielen am Samstagabend eine 50-jährige Frau in Hochstetten und forderten sie zur Herausgabe von Wertgegenständen auf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war die 50-Jährige gegen 19:10 Uhr auf der Ringstraße in Richtung eines Fußgängerwegs unterwegs, der in die Pestalozzistraße führt. Unmittelbar nach Verlassen der Ringstraße näherte sich ihr ein Mann von hinten, der ihr mit der Hand wohl Mund und Nase zuhielt. Ein zweiter Täter soll der Frau die Arme festgehalten haben, während ein dritter Unbekannter etwa fünf Meter entfernt wartete und offenbar die Umgebung beobachtete. Im weiteren Verlauf habe einer der Täter die Geschädigte aufgefordert, Wertgegenstände auszuhändigen und nicht zu schreien. Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, sollen zwei der Unbekannten eine mutmaßliche Schreckschusswaffe sowie ein Klappmesser vorgezeigt haben.

Der Geschädigten gelang es schließlich nach Hilfe zu rufen, woraufhin Zeugen auf die 50-Jährige aufmerksam wurden und zu Hilfe eilten. In der Folge flüchteten die drei Räuber ohne Beute zu Fuß bis zu einem Parkplatz gegenüber dem Rathaus und stiegen dort mutmaßlich in einen dunklen Transporter oder einen Opel Corsa mit Karlsruher Zulassung ein. Ihre Flucht setzten sie schließlich in Fahrtrichtung Eggenstein fort und erfassten hierbei beinahe die hinterhergeeilten Zeugen, die eine Kollision nur knapp verhindern konnten.

Von den drei männlichen Tätern liegen bislang folgende Beschreibungen vor:

Ein Täter wird bei einer ungefähren Körpergröße von 190 cm auf 30 bis 35 Jahre geschätzt. Er war von schlanker Statur und heller Hautfarbe. Zum Tatzeitpunkt war er dunkel bekleidet und hatte eine schwarze gestrickte Stoffmaske, ähnlich einer Sturmhaube, über den Kopf gezogen. Zusätzlich trug er braune oder schwarze Fahrradhandschuhe.

Der zweite Täter wird auf etwa 170 cm geschätzt. Er habe eine normale Statur, sprach Deutsch mit Akzent und habe einen etwas dunkleren Teint. Er war insgesamt dunkel bekleidet und trug eine dunkle Mütze.

Von dem dritten Mann ist lediglich bekannt, dass er eine normale Statur hatte und ebenfalls dunkel bekleidet war.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht, Angaben zu den Tätern oder insbesondere dem Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 0721 666 5555 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

