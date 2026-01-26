Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Polizei sucht Zeugen nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Karlsruhe (ots)

Ein 23-Jähriger soll am Samstagmittag mit seinem BMW offenbar einen 18-jährigen Oldtimer-Fahrer ausgebremst und für einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gesorgt haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 23-Jährige gegen 15:20 Uhr auf der Bundesstraße 35a in Fahrtrichtung Ubstadt. Gemäß Zeugenaussagen befand sich zum selben Zeitpunkt ein 18-Jähriger mit seinem Oldtimer vor ihm in derselben Fahrtrichtung. Hier soll der 23-Jährige dem Vorausfahrenden zunächst offenbar mehrfach dicht aufgefahren und ihn anschließend über eine Sperrfläche auf der Fahrbahn verkehrswidrig überholt haben. Im Anschluss daran soll er die Geschwindigkeit seines BMW wohl abrupt bis zum Stillstand reduziert haben, sodass der Oldtimer von hinten auf den BMW auffuhr.

Der am Oldtimer entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 25.000 Euro. Der Schaden am BMW beträgt in etwa 10.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber des Verkehrsunfalls sich unter 07251 726-0 an das Polizeirevier Bruchsal zu wenden.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell