POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Schwerer Verkehrsunfall auf L 552 - Polizei sucht nach Zeugen

Am Dienstagabend ereignete sich auf der Landesstraße 552 zwischen Zeutern und Odenheim ein schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Mini-Cooper gegen 18:20 Uhr aus Richtung Zeutern nach Odenheim. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er zwischen den beiden Ortschaften in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw. Der 54-jährige Lkw-Fahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt. Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen. Beide Fahrer wurden zur medizinischen Versorgung von alarmierten Rettungskräften in Krankenhäuser gefahren.

Die Landesstraße 552 war zwischen Zeutern und Odenheim für die Unfallaufnahme sowie die Abschlepp- und Reinigungsarbeiten bis 22:20 Uhr gesperrt.

Neben mehreren Streifenwagenbesatzungen des Verkehrsdienstes und der Polizeireviere Bad Schönborn und Bruchsal waren rund 40 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren im Einsatz.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 23.000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 94484-0 in Verbindung zu setzen.

