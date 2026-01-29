PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Zeugen nach mutmaßlicher Brandstiftung in Kirche gesucht

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter legten am Mittwochnachmittag offensichtlich Feuer in der St. Peter Kirche in Philippsburg-Huttenheim. Aufgrund des schnellen Eingreifens von Passanten entstand glücklicherweise nur Sachschaden.

Kurz nach 15:30 Uhr bemerkte eine aufmerksame Zeugin brennende Flyer im Eingangsbereich und eine in Brand gesetzte Tischdecke am Altar der Kirche in der Rheinstraße und wählte umgehend den Notruf. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr gelang es weiteren hinzukommenden Personen, die Brände selbständig zu löschen. Hierdurch konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Nach aktuellem Sachstand geht die Polizei von einer Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Brandleger liegen derzeit nicht vor.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

