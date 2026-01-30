PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannter entwendet Spendenbox - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Im Rahmen einer kirchlichen Veranstaltung in der Karlsruher Innenstadt-Ost entwendete ein bislang unbekannter Täter am Mittwochabend eine Spendenbox samt Inhalt.

Im Zeitraum von 19:30 Uhr bis 20:45 Uhr fand in einer Kirche in der Kaiserstraße eine Veranstaltung der evangelischen Kirche statt. Währenddessen riss ein bislang Unbekannter mutmaßlich mit roher Gewalt eine an der Wand verschraubte Spendenbox aus der Wand und entfernte sich mit dieser. Ein Mitarbeiter der Stadt Karlsruhe erkannte die etwa 170cm hohe Box am Donnerstag in der Zähringerstraße stehend wieder und verständigte daraufhin die Polizei.

Die Höhe des Schadens und der in der Box befindlichen Spenden ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 0721 666 -3311 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.

