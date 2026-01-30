Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 61-Jähriger nach mutmaßlichem versuchtem Tötungsdelikt in Haft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 61-Jähriger soll am Mittwoch die getragene Kleidung seines schlafenden Mitbewohners in Brand gesetzt haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand gerieten der spätere Beschuldigte und sein 42-jähriger Mitbewohner einer Sozialunterkunft in der Neureuter Hauptstraße zunächst in verbale Unstimmigkeiten. Um seinem Unmut Ausdruck zu verleihen, zündete der 61-jährige Deutsche im weiteren Verlauf offenbar die Kleidung seines Mitbewohners an, während sich dieser im einschlafenden Zustand in seinem Zimmer befand. Als der Mitbewohner die zu diesem Zeitpunkt noch kleinen Flammen an seiner Kleidung bemerkte, löschte er diese, noch bevor er größere Verletzungen erlitt.

Polizeibeamte nahmen den Beschuldigten am Mittwochmittag vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der Festgenommene am Donnerstag einem Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten anordnete.

