POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus in Daxlanden

Karlsruhe (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter am Freitag zwischen 7:25 Uhr und 8:40 Uhr offenbar gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße Hammäcker im Karlsruher Stadtteil Daxlanden.

Über ein Fenster im Erdgeschoss gelangten die Einbrecher in das Innere des Wohnhauses und durchsuchten die Räumlichkeiten. Auf ihrem Beutezug nahmen sie diverses Diebesgut an sich. Die genaue Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

