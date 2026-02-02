PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kollision zwischen Radfahrerin und Pkw

Karlsruhe (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Weststadt ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwere Verletzungen erlitt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 23-jähriger VW-Fahrer gegen 17:30 Uhr auf der Weinbrennerstraße in Richtung Rheinstraße. An der Einmündung zur Geranienstraße übersah er offenbar eine von rechts kommende 36-jährige Fahrradfahrerin. In der Folge kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer und die Velo-Lenkerin stürzte. Hierbei erlitt sie nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 36-Jährige anschließend in ein Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ogulcan Bozkurt - Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

