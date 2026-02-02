Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nach mutmaßlichem Raub in der Innenstadt sucht die Polizei nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein 33-Jähriger wurde in der Nacht auf Sonntag in der Innenstadt offenbar Opfer eines Raubdelikts. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Ein Hinweisgeber meldete am Samstag gegen 23:30 Uhr über Notruf, dass am Europaplatz wohl Reizgas von Unbekannten versprüht worden sein soll. Als die Polizei mit mehreren Streifenfahrzeugen vor Ort fuhren, trafen sie dort auf einen 33-jährigen alkoholisierten Mann. Dieser gab an, kurz zuvor von mehreren männlichen Personen geschlagen und mit Reizgas besprüht worden zu sein. Nach dem körperlichen Angriff raubten die Täter wohl das Smartphone des Mannes. Unabhängige Zeugen konnten beobachten, dass der Geschädigte von etwa sechs Personen geschlagen und auf dem Boden liegend getreten wurde.

Beim Eintreffen der alarmierten Polizei waren die mutmaßlichen Räuber bereits in unbekannte Richtung geflüchtet. Eine unmittelbar eingeleitete polizeiliche Fahndung nach den Tätern verlief bislang erfolglos.

Der Geschädigte des Raubdeliktes erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand nur leichte Verletzungen.

Eine Täterbeschreibung liegt aktuell nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten oder der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0721 666 - 5555 in Verbindung zu setzen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell