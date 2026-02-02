Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hansestraße

Täter schlagen Autoscheibe ein und setzen Rückbank in Brand

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Freitag auf Samstag (00.15 Uhr bis 13.15 Uhr) eine Fensterscheibe eines auf dem Kauflandparkplatz in Coesfeld (Hansestraße) geparkten schwarzen Fiat eines 58-jährigen Coesfelders ein und setzten die Rückbank in Brand.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201.

