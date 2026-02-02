Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Sendener Straße/ Mann stellt sich auf Straße

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am Freitag (30.01.26) auf die Sendener Straße gestellt. Gegen 19.20 Uhr nötigte er dadurch Verkehrsteilnehmer zu bremsen. Zudem schlug er auf die Motorhaube eines Autos.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- schlank - rund 45 Jahre alt - langer, spitzer Vollbart - etwa 1,70 Meter groß - dunkle Haare - starke Geheimratsecken

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell