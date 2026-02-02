Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Sendener Straße/ Verdacht der Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

Für einen 47-jährigen Autofahrer aus Nottuln endete die Fahrt am Samstag (31.01.26) an der Sendener Straße in Appelhülsen. Gegen 14.50 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung dem Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle, wo er durch glasige Augen und verengte Pupillen auffiel. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Cannabiskonsum. Der Nottulner musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

