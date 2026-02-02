POL-COE: Senden, Erlengrund/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind am Erlengrund am Freitag (30.01.26) in ein Haus eingebrochen. Zwischen 13 Uhr und 18.45 Uhr schlugen die Täter die Glasscheibe der Terrassentür ein. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
