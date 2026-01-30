POL-COE: Dülmen, Reitacker/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Am Donnerstag (29.01.26) sind zwei Autos an der L581 zusammengestoßen. Gegen 5.35 Uhr befuhr eine 18-jährige Autofahrerin aus Laer die Landstraße. Zur Unfallzeit schneite es. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr sie nicht der Witterung angepasst, als die 18-Jährige an einer Kreuzung nicht mehr rechtszeitig zum Stehen kam und mit einem 34-jährigen Autofahrer aus Havixbeck zusammenstieß. In seinem Auto ...

