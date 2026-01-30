POL-COE: Dülmen, Reitacker/ Einbruch
Coesfeld (ots)
An der Straße Reitacker sind Unbekannte am Donnerstag (29.01.26) in ein Haus eingebrochen. Zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster. Ob die Täter etwas erbeutet haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell