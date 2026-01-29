PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Rottkamp/ Autos kollidieren

Coesfeld (ots)

Am Donnerstag (29.01.26) sind gegen 6 Uhr zwei Autos am Rottkamp zusammengestoßen. Ein 33-jähriger Stadtlohner befuhr den Rottkamp in Fahrtrichtung Dülmener Straße. Dabei geriet er aufgrund der Witterungsverhältnisse ins Schleudern und kollidierte mit einer entgegenkommenden 52-jährigen Autofahrerin aus Coesfeld, die durch den Unfall Verletzungen erlitt. Mit einem Rettungswagen kam die Frau in ein Krankenhaus. Der 33-Jährige blieb nach bisherigem Stand unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

