POL-COE: Coesfeld, Rottkamp/ Autos kollidieren
Coesfeld (ots)
Am Donnerstag (29.01.26) sind gegen 6 Uhr zwei Autos am Rottkamp zusammengestoßen. Ein 33-jähriger Stadtlohner befuhr den Rottkamp in Fahrtrichtung Dülmener Straße. Dabei geriet er aufgrund der Witterungsverhältnisse ins Schleudern und kollidierte mit einer entgegenkommenden 52-jährigen Autofahrerin aus Coesfeld, die durch den Unfall Verletzungen erlitt. Mit einem Rettungswagen kam die Frau in ein Krankenhaus. Der 33-Jährige blieb nach bisherigem Stand unverletzt.
