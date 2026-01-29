Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Dülmener Straße

Einbrecher versuchten in mehrere Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am 28.01.2026, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.45 Uhr, Zugang zu einem Mehrfamilienhaus auf der Dülmener Straße in Nottuln. Dort gelangten sie mindestens in eine Wohnung und entwendeten Bargeld und Schmuck. In zwei weitere Wohnungen versuchten sie augenscheinlich einzubrechen, gelangten jedoch nichts ins Innere. Ob sie noch in andere Wohnungen dringen konnten, steht noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

