PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Dülmener Straße
Einbrecher versuchten in mehrere Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am 28.01.2026, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.45 Uhr, Zugang zu einem Mehrfamilienhaus auf der Dülmener Straße in Nottuln. Dort gelangten sie mindestens in eine Wohnung und entwendeten Bargeld und Schmuck. In zwei weitere Wohnungen versuchten sie augenscheinlich einzubrechen, gelangten jedoch nichts ins Innere. Ob sie noch in andere Wohnungen dringen konnten, steht noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 13:40

    POL-COE: Dülmen, Elsa-Brändström-Straße/ Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

    Coesfeld (ots) - Nachdem es am Mittwoch (28.01.26) zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin kam, flüchtete der unfallbeteiligte Autofahrer. Gegen 6.45 Uhr wollte die 64-jährige Fahrradfahrerin aus Dülmen von der Elsa-Brändström-Straße nach rechts auf die Lüdinghauser Straße abbiegen. ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 13:30

    POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Goethestraße/ Versuchter Einbruch

    Coesfeld (ots) - An der Goethestraße in Seppenrade haben Unbekannte versucht, in ein Haus einzubrechen. Zwischen 20 Uhr am Dienstag (27.01.26) und 10 Uhr am Mittwoch (28.01.26) gelang es den Tätern nicht, diverse Fenster aufzubrechen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 13:26

    POL-COE: Dülmen, Danziger Straße/ Einbruch

    Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch (28.01.26) in ein Haus an der Danziger Straße eingebrochen. Zwischen 9.10 Uhr und 10 Uhr öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster und entwendeten Schmuck. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren