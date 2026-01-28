Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Elsa-Brändström-Straße/ Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Nachdem es am Mittwoch (28.01.26) zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin kam, flüchtete der unfallbeteiligte Autofahrer. Gegen 6.45 Uhr wollte die 64-jährige Fahrradfahrerin aus Dülmen von der Elsa-Brändström-Straße nach rechts auf die Lüdinghauser Straße abbiegen. Dabei touchierte der unbekannte Autofahrer sie, worauf die Dülmenerin stürzte. Mit einem Rettungswagen kam die verletzte Frau in ein Krankenhaus, die einen Fahrradhelm trug. Dieser hat möglicherweise schlimmere Verletzungen verhindert.

Bei dem Auto handelt es sich um einen schwarzen VW Golf Kombi mit Coesfelder Kennzeichen. Der Fahrer flüchtete in Richtung Halterner Straße. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

