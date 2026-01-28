PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, B235, Lüdinghauser Straße, Selmer Straße
Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Eine 28-jährige Dortmunderin befuhr am 27.01.2026, gegen 21.35 Uhr, die Lüdinghauser Straße in Fahrtrichtung Olfen. Im Kreisverkehr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer aus der Selmer Straße kommend ebenfalls in diesen ein. Beim Ausfahren in Fahrtrichtung Olfen touchierte er sie und es kam zum Unfall bei dem Sachschaden entstand. Der unbekannte Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen mit Lüdinghauser-Kennzeichen gehandelt haben.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 14:41

    POL-COE: Lüdinghausen, Schulze-Delitzsch-Straße/ Werkzeuge gestohlen

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Freitag (23.01.26) Werkzeuge aus einer Werkhalle an der Schulze-Delitzsch-Straße gestohlen. Zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr schlichen sich die Täter ein, entwendeten einen Schlüssel und anschließend Elektrowerkzeuge. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 14:36

    POL-COE: Dülmen, Am Bache/ Einbruch in Sporthalle

    Coesfeld (ots) - Unbekannte verschafften sich Zutritt zur Turnhalle des Clemens-Brentano-Gymnasiums. Zwischen 16 Uhr am Montag (26.01.26) und 10 Uhr am Dienstag (27.01.26) beschädigten die Täter ein Fenster. Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang nicht fest. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren