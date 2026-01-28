Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, B235, Lüdinghauser Straße, Selmer Straße

Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Eine 28-jährige Dortmunderin befuhr am 27.01.2026, gegen 21.35 Uhr, die Lüdinghauser Straße in Fahrtrichtung Olfen. Im Kreisverkehr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer aus der Selmer Straße kommend ebenfalls in diesen ein. Beim Ausfahren in Fahrtrichtung Olfen touchierte er sie und es kam zum Unfall bei dem Sachschaden entstand. Der unbekannte Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen mit Lüdinghauser-Kennzeichen gehandelt haben.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell